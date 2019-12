Fiorentina-Roma: out Benassi, toccherà a Badelj

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - La Fiorentina dopo Ribéry e Chiesa deve fare a meno anche in extremis di Benassi: il centrocampista annunciato fra i titolari nell'anticipo di stasera con la Roma si è infortunato durante la rifinitura di questa mattina, al suo posto giocherà Badelj che non è in perfette condizioni fisiche. (ANSA).