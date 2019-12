Cade in vano ascensore, ferito 79enne

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Un 79enne è rimasto ferito dopo essere caduto nel vano ascensore di un condominio di Firenze, in via dell'Osteria. Le sue condizioni, secondo quanto appreso, sarebbero molto gravi e a causa della caduta ha riportato vari traumi. L'anziano si trova ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del trauma center di Careggi. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco, che l'hanno portato in salvo, e poi affidato ai sanitari del 118. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. Secondo quanto appreso l'anziano sarebbe caduto da un altezza di circa otto metri.