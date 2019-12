Calcio:Fiorentina;Dragowski,momento duro ma vogliamo uscirne

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - ''Stiamo attraversando sicuramente un periodo difficile ma dobbiamo assolutamente ripartire e quindi daremo tutto contro l'Inter per cercare di vincere questa partita anche per Montella''. E' il messaggio lanciato dal portiere della Fiorentina Bartolemej Dragowski attraverso i microfoni di Sky in attesa della difficile sfida di domenica al Franchi contro la capolista.

''Dopo quattro sconfitte di fila - ha aggiunto il numero uno viola - nessuno può dirsi ovviamente contento, tutti noi volevamo qualcosa di diverso. Adesso proveremo a superare questa crisi, ci aspetta una gara difficile contro una squadra forte come l'Inter ma non abbiamo paura''. Dragowski prova a scuotere un ambiente provato anche dallo stop forzato di uno dei giocatori in assoluto più importanti della rosa, Franck Ribéry: il 36eienne attaccante francese verrà operato alla caviglia destra domani in Germania, nell'ospedale di Murnau, dal professor Johannes Gabel. Una volta eseguito l'intervento verranno valutati i tempi di recupero che al momento si aggirano intorno ai 2 mesi. Una tegola pesantissima sulla Fiorentina già alle prese con una crisi di risultati e di prestazioni che l'hanno catapultata nelle zone a rischio della classifica e hanno messo in bilico la posizione di Montella.

Per questo motivo, in attesa di risposte dal campo domenica e contro la Roma prima della sosta natalizia, la società si sta preparando a intervenire sul mercato a gennaio: al riguardo i nomi più gettonati al momento si confermano quelli dell'interista Matteo Politano, già seguito in estate, e Domenico Berardi del Sassuolo.