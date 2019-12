Ad Abetone e Doganaccia piste aperte

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 13 DIC - Ad Abetone dopo le nevicate abbondanti di questi ultimi giorni nel weekend si potrà sciare sul campo scuola della società Maestri di sci, sotto piazza Europa, ma anche le altre società del comprensorio Multipass lavorano per mettere in moto gli impianti e già dal fine settimana sono probabili ulteriori aperture, sia all'Abetone che in Val di Luce. Stessa cosa alla Doganaccia (Abetone Cutigliano) dove le piste da sci e gli impianti saranno aperti nel fine settimana. In particolare saranno operative le piste campo scuola, uno e due. Tre gli impianti in funzione: la funivia Cutigliano Doganaccia, il tappeto principianti e la sciovia del campo scuola.