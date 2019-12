Tweet pro Hitler, gip 'libera' profilo

(ANSA) - SIENA, 12 DIC - Il gip di Siena, Roberta Malavasi, ha rigettato l'ordinanza di sequestro del profilo Twitter di Emanuele Castrucci, professore di filosofia del diritto dell'Università, autore di alcuni tweet 'pro Hitler'. Il gip ha motivato la decisione perché "non ci sarebbero gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio razziale ma solo una rilettura storica e apologetica della figura di Hitler". La procura presenterà ricorso al tribunale del riesame. La richiesta del sequestro del profilo del docente era stata fatta dalla procura di Siena appellandosi alla legge Fiano e all'articolo 604 bis del codice penale sulla "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa". Intanto, per limitare i contatti del professor Castrucci con gli studenti il rettore Francesco Frati ha sospeso il docente dalle sessioni d'esame in programma domani. Gli studenti che si erano iscritti sosterranno la prova con un sostituto.