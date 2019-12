Incendio in casa Pistoia, morto uomo

(ANSA) - PISTOIA, 11 DIC - Per un incendio in una casa di Agliana (Pistoia) un uomo di 83 anni, Giovanni Nesti, commercialista in pensione, è morto, e due donne, la moglie e la figlia, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale dal 118 per accertamenti sanitari. Ingenti i danni all'edificio, una palazzina in via Livorno su tre piani dove i vigili del fuoco hanno puntellato il tetto.

L'incendio secondo prime valutazioni, sarebbe stato causato da un cortocircuito partito dalle luci dell'albero di Natale. La vittima non aveva particolari problemi di salute ed è morto per una presunta intossicazione da monossido di carbonio, gas scaturito dall'incendio.