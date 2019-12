Fiorentina: Commisso, non sono qui per perdere

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - "Qui tutti sanno che non sono venuto per cominciare a perdere, nella mia vita io non ho mai perso". Lo ha detto Rocco Commisso, prima di partecipare alla cena di auguri della Fiorentina organizzata nel chiostro di Santa Maria Novella.

"Ho fiducia e ho dato fiducia a tutti, dobbiamo ricominciare a fare il nostro percorso, c'è bisogno di vincere - ha aggiunto il patron del club viola, che domani rientrerà negli Stati Uniti -. Se contro l'Inter sarà decisiva per Montella? Procediamo un giorno per volta. Io voglio vincere qualcosa".

Poi, sui possibili interventi nel mercato di gennaio: "Ci sto pensando, dovremo fare certi acquisti, anche se quello invernale è un mercato difficile, non tutti i giocatori sono disponibili".

