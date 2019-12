Mugello:3 scosse terremoto,più forte 2.8

(ANSA) - FIRENZE, 8 DIC - Tre scosse di terremoto, in meno di un'ora, sono state registrate dall'Ingv stasera in Mugello (Firenze), con epicentro nel comune di Scarperia e San Piero: la prima, pari a 2.6, si è verificata alla 20.38, seguita alle 21.13 dalla scossa più forte, pari a 2.8, e un minuto più tardi da una di magnitudo 2, tutte a una profondità tra i 7 e i 6 chilometri. Secondo quanto rende si spiega dalla Città Metropolitana di Firenze le scosse hanno creato un po' di spavento ma al momento non risultano danni.