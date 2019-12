Tweet pro Hitler,sit in studenti a Siena

(ANSA) - SIENA, 4 DIC - "Se Hitler fu un salvatore Castrucci è un professore": è lo slogan scritto dai giovani del Cravos, l'associazione degli studenti che da questa mattina a Siena, in concomitanza con lo svolgimento del consiglio di dipartimento straordinario dell'università, sta effettuando un sit in davanti alla sede della facoltà di giurisprudenza. "Come studenti - hanno detto una ventina di ragazzi presenti davanti all'entrata del polo Mattioli - vogliamo prendere una posizione netta, nel nostro ateneo non sono accettati personaggi del genere". "Nessuno spazio può essere lasciato a chi inneggia al nazismo, nessuno spazio può essere lasciato a chi ha nostalgia di Hitler - hanno concluso - Questo professore non ha nulla da insegnare, non è degno di rappresentare il nostro ateneo".