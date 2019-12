Tango, a Scandicci tre giorni di ballo

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 3 DIC - Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre nell'Auditorium del Centro Rogers a Scandicci (Firenze) in programma la tredicesima edizione del 'Grande Encuentro de Tango', organizzata dall'associazione Tango Nuevo.

"E' ormai un appuntamento storico del tango argentino in Italia, che richiama in città migliaia di tangueri appassionati italiani e dall'estero - spiegano i promotori -, una vera e propria kermesse che per tre giorni propone stage, show e milonghe con importanti coppie di maestri argentini".