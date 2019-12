Calcio: Morganti, oggi verifica permeabilità nuove regole

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - "Quello che oggi voglio chiedere ai calciatori ed ai dirigenti è se c'è stata una permeabilità delle regole che sono state messe quest'anno. La circolare numero 1", quella con le novità regolamentari, "è stata corposa. Chiederò" un "commento ai filmati che presenterò.

Un semplice confronto ma schietto". Lo ha detto il responsabile arbitrale Can B Emidio Morganti, a margine dell'incontro tra i vertici della Can B e i club della Serie B, a Firenze rispondendo ad una domanda su quanto atleti, allenatori e dirigenti hanno compreso le modifiche regolamentari introdotte questa stagione.

"Il trend degli ultimi due anni" per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari "è pari a quello della serie A.

Quest'anno devo fare un'equazione per via" del maggior numero di gare giocate rispetto alla scorsa stagione (quando la Serie B era a 19 squadre), "abbiamo qualcosa in più a livello di ammonizioni ed espulsioni ma credo che" il rapporto sia lo stesso.

Morganti ha poi annunciato che a "gennaio, alla ripresa del campionato" ci sarà un nuovo incontro: "Credo - ha aggiunto - che valga sempre la pena di confrontarci". (ANSA).