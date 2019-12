Ubriaco fa pipì in pronto soccorso

(ANSA) - FIRENZE, 02 DIC - Ubriaco, la notte scorsa ha urinato nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, poi ha insultato la guardia giurata e i poliziotti intervenuti. Per questo un 22enne degli Usa è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza. Secondo quanto ricostruito, il giovane era arrivato al pronto soccorso con un amico, rimasto ferito in modo lieve in una lite in strada. Quando i sanitari gli hanno spiegato che doveva attendere in sala d'attesa mentre l'amico veniva visitato, ha iniziato a gridare e a protestare, costringendo la vigilanza a chiamare il 113.