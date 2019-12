Junior Tim Cup al Franchi prima di Fiorentina-Lecce

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Artemio Franchi di Firenze, oggi, ha aperto le porte all'ottava edizione della Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 riservato agli Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano. Nel pre-gara del match Fiorentina-Lecce, le squadre della Parrocchia S. Giovanni Montelupo di Montelupo Fiorentino e dell'Oratorio Don Bosco Figline di Figline Valdarno si sono affrontate in un'amichevole terminata con il risultato di 13-4. Grande entusiasmo e forti emozioni per i giovani calciatori degli oratori che sono scesi in campo sotto lo sguardo dei loro idoli. I ragazzi hanno accompagnato i calciatori all'ingresso in campo per il riscaldamento, per poi consegnare ai capitani della Fiorentina e del Lecce il gagliardetto della Junior Tim Cup.

L' VIII edizione della manifestazione continua a disputarsi nelle 16 città le cui squadre militano nella serie A 2019-2020.

Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase finale nel mese di maggio che sarà ospitata in uno dei prestigiosi stadi della Serie A. Il progetto Junior TIM Cup torna in campo, come per le precedenti stagioni, grazie ad un fondo nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione sia il contributo di Tim nel ruolo di title sponsor del torneo.

