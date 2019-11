Crollo pietre muro, travolte 8 auto

(ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 27 NOV - Intervento dei vigili del fuoco la notte scorsa, poco prima delle 3.30, a Pontassieve (Firenze) per il crollo di un muro di contenimento in via della Resistenza. In particolare hanno ceduto le pietre di rivestimento del muro, realizzato in cemento armato, per circa 40 metri, finite poi sul parcheggio sottostante: otto le auto posteggiate che sono state travolte. I vigili del fuoco non segnalano danni a persone. Gli stessi vigili, dopo un sopralluogo, hanno disposto che l'area venisse transennata per circa 150 metri. Sul posto anche i carabinieri.