Calcio: Fiorentina; Pradè, su Chiesa apertura per rinnovo

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Incontro stamani tra la società viola ed Enrico Chiesa, padre e agente dell'attaccante della Fiorentina: per il club presenti il ds Daniele Pradè e il dg Joe Barone. "Abbiamo parlato anche della situazione del rinnovo del contratto" "e c'è stata anche un'apertura da parte" del padre.

In base alla mia esperienza è stato un ottimo incontro", il commento di Pradè, rispondendo ai giornalisti.

"C'è voglia di dialogare - ha continuato il ds -. Ci siamo detti tante cose, l'aspetto principale è che ora Federico sta bene". Ciò che conta, ha ribadito, è "che giochi per la squadra e ci faccia vincere le partite. Ci sarà poi un momento in cui parlerà Federico: adesso siamo in un momento di difficoltà, dove conta il campo".

Pradè ha poi risposto "no" a chi gli chiedeva se da parte di Chiesa o del padre ci fosse stata una richiesta di cessione.

