Perde controllo moto, 21enne muore

(ANSA) - CALENZANO (FIRENZE), 25 NOV - Un ragazzo di 21 anni è morto nel tardo pomeriggio a Calenzano (Firenze) dopo aver perso il controllo mentre era alla guida di una moto di grossa cilindrata con cui avrebbe urtato un guard rail in uscita da una semicurva. L'incidente è avvenuto in via di Barberino.

Il 21enne, secondo quanto si apprende, è morto sul colpo dopo l'impatto, finendo al centro della carreggiata mentre la motocicletta è stata ritrovata sul lato opposto della corsia.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per il soccorso e i rilievi dell'incidente. Non risulta al momento il coinvolgimento di altri veicoli.