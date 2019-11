Firenze marathon, vince etiope Bekele

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - E' Sahlesilassie Bekele dell'Etiopia il vincitore della 36/a Firenze marathon, corsa stamani Firenze. L'atleta ha finito la gara in 2 ore, 10 minuti e 14 secondi, tagliando il traguardo in piazza Duomo davanti al keniano Asbel Kipsang (2h11'55") e al marocchino Hicham Boufars (2h13'29"). Tra le donne ha vinto l'inglese Jess Piasecki alla sua prima maratona con un tempo di 2 ore, 25 minuti e 29 secondi. Completano il podio femminile l' etiope Dinknesh Tefera con 2h26'47'' e Salina Jebet del Kenia, con 2h30'28". Quarta classificata e prima italiana a tagliare il traguardo Elisa Stefani che ha fatto il suo primato personale finendo la maratona in 2h31'57''.