Tre direttrici per Orchestra Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Futuro in 'rosa' per l'Orchestra della Toscana: Eva Ollikainen sarà il nuovo direttore principale mentre Beatrice Venezi e Nil Venditti saranno entrambe direttore ospite principale. Completa il poker tutto femminile Lorenza Borrani, nominata artista in residence mentre James Conlon è il nuovo direttore onorario. Le nomine si inseriscono nel programma di iniziative legate al 40/o compleanno dell'Ort, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione ed alla quale hanno partecipato il direttore artistico Giorgio Battistelli, i tre direttori, l'assessore regionale alle Politiche culturali Monica Barni e l'assessore comunale alla Cultura Tommaso Sacchi.

La scelta di affidare l'orchestra alle donne arriva dopo i nove anni che hanno visto protagonista Daniele Rustioni. Nel maggio 2020 scadrà infatti il contratto che lo lega all'Orchestra della Toscana come direttore principale.