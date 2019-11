Fiamme su cargo a Livorno, nessun ferito

(ANSA) - LIVORNO, 21 NOV - Incendio nella notte, intorno alle 2:30, nella sala macchine di un mercantile, l'Eurocargo Trieste, a circa tre miglia dal porto di Livorno: 25 le persone dell'equipaggio tra le quali, secondo quanto si appreso, non risultano feriti o intossicati. Insieme ai vigili del fuoco sono ancora a bordo della nave che è stata poi trainata in porto. Il traffico marittimo dello scalo livornese è stato così inizialmente sospeso venendo poi riaperto al momento in entrata dopo che il mercantile è stato portato fuori dall'avamporto. Ora la nave si trova in rada poco fuori dalla diga portuale della Vegliaia, sempre assistita da una motovedetta della Capitaneria di porto e dai rimorchiatori e dai mezzi dei vigili del fuoco che proseguono il lavoro con gli idranti per raffreddare dall'esterno le lamiere della sala macchine, dove si è sviluppato l'incendio.