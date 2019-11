Cadavere donna,indagini per occultamento

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 19 NOV - Indagini di procura di Lucca e carabinieri per occultamento di cadavere sono in corso in Versilia, a Torre del Lago (Lucca), dopo il ritrovamento di un cadavere di donna, in avanzato stato di decomposizione, dentro una roulotte in un terreno di aperta campagna. Tra gli indizi c'è che la roulotte era stata chiusa dall'esterno con un lucchetto. Il cadavere è di una donna di carnagione bianca ed è stato trovato steso su un telo di plastica con una coperta sopra. Per ora di certo c'è il reato di occultamento di cadavere, spiegano i carabinieri di Viareggio, perché da sola la persona non può essere entrata visto che la roulotte era chiusa. Effettuata l'autopsia sarà identificato il cadavere e di verificare se si tratta di qualche persona scomparsa di cui ci sia una denuncia. Da vedere se ci sono ferite o traumi, questione che potrebbe aprire l'ipotesi di omicidio.