Fiorentina: Ribery nel test con Entella

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - La Fiorentina disputerà sabato 16 novembre alle 15 nel Franchi un'amichevole contro l'Entella.

Sarà l'occasione per Montella, pur privo di diversi nazionali, per testare la propria squadra in vista della ripresa del campionato, con la trasferta a Verona. Mancheranno per squalifica Pulgar e Castrovilli, ma rientrerà Ribéry, che ha scontato tre turni di squalifica. Grande attesa quindi per il ritorno in campo dell'attaccante francese, due gol finora, senza il quale la Fiorentina ha mostrato lacune sul piano dell'incisività e della personalità. Ma c'è attesa anche per la presentazione del progetto del nuovo centro sportivo prevista il prossimo 28 novembre a Bagno a Ripoli, nel comune dove sorgerà la Casa della Fiorentina voluta dal patron Rocco Commisso.