Trovato morto 22enne scomparso, deceduto incidente stradale

(ANSA) - SIENA, 13 NOV - E' stato trovato morto dalla polizia stradale un 22enne di Firenze, Giacomo Clarke, di cui era stata denunciata ieri la scomparsa e la cui madre oggi aveva rivolto un appello attraverso i media per aiutarla nelle ricerche. Il giovane, secondo la polizia che stava seguendo il suo caso, è rimasto vittima di un incidente stradale: la sua auto è stata trovata ai piedi di una scarpata, nei pressi dell'agriturismo di famiglia nel Senese, dove era diretto lunedì, giorno della sua scomparsa.

Del 22enne non si avevano più notizie dalla mattina dell'11 novembre scorso: era partito con la sua auto per raggiungere l'agriturismo di famiglia a Montestigliano, nel comune di Sovicille. Non vedendolo arrivare uno zio, che lo attendeva a pranzo, ha avvisato la madre. Poi ieri mattina, a 24 ore di distanza dalla scomparsa, era stata presentata denuncia alla questura di Firenze, stamani l'appello della madre.