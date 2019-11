Azzurri: G.Mancini out, salta Zenica

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Nuovo forfait in Nazionale: Gianluca Mancini a causa di un affaticamento muscolare non partirà domani mattina con i compagni per Zenica. Il difensore della Roma farà ritorno al club di appartenenza. Si tratta della quarta defezione dopo quelle, a inizio ritiro, di Berardi, Spinazzola e Verratti.