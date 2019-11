Morto Bodei: cerimonia funebre in cortile ateneo Pisa

(ANSA) - PISA, 09 NOV - Una celebrazione funebre per l'ultimo saluto al filosofo Remo Bodei, si è tenuta stamani nel cortile del Palazzo della Sapienza, all'università di Pisa, davanti a un centinaio di persone. Presenti, oltre ai familiari, docenti, politici, studiosi, ex allievi. "In un periodo storico e politico in cui sembrano dominare le frammentazioni e la mancanza di dialogo - ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - Remo Bodei aveva la capacità di unire ed era un autentico intellettuale del dialogo". Secondo il direttore del Dipartimento di civiltà e forme del sapere, Pierluigi Barrotta, "Bodei aveva la straordinaria capacità di catturare sempre l'attenzione di chi lo ascoltava", mentre Barbara Carnevali, ex allieva, ne ha ricordato la figura di accademico. (ANSA).