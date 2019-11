Maltempo: Toscana, esteso codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 9 NOV - Ancora tempo instabile per sabato 9 novembre e domani, domenica 10, con possibilità di piogge sparse che, in alcuni casi, potranno dare luogo a locali rovesci o temporali, anche forti, nelle aree costiere, province meridionali e Arcipelago. La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale ha ulteriormente esteso il codice giallo per queste zone (aree costiere, province meridionali, Arcipelago) per l'intera giornata di oggi e fino alle 13 di domenica. La province interessate sono, in particolare, quelle di Grosseto, Livorno e Pisa.