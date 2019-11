Fotografa case, aveva 4 coltelli

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 9 NOV - Stava scattando delle fotografie nei pressi di alcune abitazioni e il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri di Bagno a Ripoli (Firenze) che lo hanno fermato trovandolo in possesso di quattro coltelli. Per questo un 50enne, già noto alle forze dell'ordine per reati predatori, è stato denunciato per porto abusivo di arma da punta e taglio.

Tre dei coltelli il 50enne li aveva indosso mentre il quattro era nascosto nella sua auto.