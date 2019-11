Hollande, spero Ribery venga a allenare

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - Il calciatore della Fiorentina "Franck Ribery è un grande dribblatore, a volte un po' brutale, ha un grande spirito e spero che torni in Francia, anche per allenare i ragazzi". Lo ha detto l'ex presidente francese Francois Hollande oggi a Firenze parlando coi giornalisti in Palazzo Vecchio dove si trova per un'iniziativa dedicata agli istituti culturali.