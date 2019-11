Pisa omaggia presidentissimo Anconetani

(ANSA) - PISA, 4 NOV - Ieri una messa, questa sera un Gala al teatro Verdi. Così Pisa, a 20 anni dalla morte, celebra il suo presidentissimo nerazzurro, Romeo Anconetani, che portò la squadra dalla C alla A tra gli anni '80 e '90. Anconetani scomparve a 77 anni il 3 novembre 1999. In serata decine di ex calciatori e centinaia di tifosi ne ricorderanno l'epopea culminata in due successi internazionali, le vittorie in Mitropa Cup nel 1985 e nel 1988. Tra le leggende del Pisa di Anconetani alla serata-evento, promossa dal nipote Matteo Anconetani e dal padre Adolfo, che del club fu dirigente, ci saranno anche Carlos Dunga, ex ct della nazionale brasiliana e in nerazzurro nella stagione 1987/88, Klaus Berggreen, icona pisana per la maglia numero 7 strappata in un contrasto di gioco con la Juventus, e 'Cholo' Simeone che sarà videocollegato.