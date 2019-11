Imprenditori condannati come 'caporali'

(ANSA) - PRATO, 4 NOV - Due imprenditori, Miao Kedan e la compagna Zhu Honglan, cinesi di 29 ann, sono stati condannati dal giudice di Prato Francesco Pallini per 'sfruttamento lavorativo' in ordine al reato 603-bis del codice penale, norma contro il caporalato riformata nel novembre 2016 e mai applicata a degli imprenditori. A far rilevare il primato è la stessa procura di Prato, titolare dell'indagine. E' la prima volta, viene spiegato, di una condanna per sfruttamento dei lavoratori che colpisce i titolari dell'impresa e non i 'caporali'. Questa applicazione ha rilevanza giuridica perché sposta in capo ai titolari dell'impresa le responsabilità finora individuate in chi procurava manodopera sottocosto alle aziende. Secondo l'inchiesta, i due costringevano operai connazionali a lavorare almeno 13 ore al giorno, senza contratto, in condizioni igieniche deplorevoli e con salario iniquo. Miao Kedan, titolare di una ditta di confezioni, è stato condannato, con rito abbreviato a 3 anni di reclusione; 2 anni e 6 mesi per la compagna.