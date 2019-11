Seco:puntiamo ad acquisire realtà in Usa

(ANSA) - FIRENZE, 1 NOV - Oltre 50 milioni di fatturato, due fabbriche in Toscana con 300 dipendenti e un piano investimenti per la crescita all'estero: è la realtà aretina di Seco, azienda nata come laboratorio di elettronica nel 1979 da un'idea di due giovani studenti, Daniele Conti e Luciano Secciani, oggi presidente e amministratore delegato del gruppo. "Stiamo facendo acquisizioni di fornitori chiave - ha detto Gianluca Venere, membro del comitato esecutivo Seco - lo abbiamo già fatto in Cina con un investimento di circa 7 milioni sostenuto da Sace Simest e ora stiamo guardando ad aziende negli Stati Uniti con target tra i 5 e i 20 milioni. Nel 2018 abbiamo chiuso con un fatturato di 54,6 milioni e nel primo semestre di quest'anno abbiamo registrato una crescita del 20% sull'anno precedente, un trend di crescita che prevediamo di mantenere anche nel 2020 grazie all'integrazione delle nuove aziende all'estero".

L'azienda collabora con Sace Simest dal 2011