Pioggia, esteso codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Ancora tempo instabile con piogge e temporali per oggi, giovedì 31 ottobre, in particolare nella zona sud-ovest della Toscana. Per domani, venerdì 1 novembre, previsto un temporaneo miglioramento su tutta la regione.

In particolare la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo emesso ieri per temporali forti, limitandolo alla zona compresa tra l'Arcipelago, la costa sud-occidentale e l'area interna adiacente (Maremma e bacino Ombrone grossetano).

Oggi, giovedì, precipitazioni sparse, più probabili e frequenti sulle province centro meridionali. Possibilità di temporali, localmente forti in Arcipelago e sulla costa.