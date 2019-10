Famiglia morto strage aereo,causa Boeing

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 30 OTT - La famiglia di Andrea Manfredi, 26enne di Massa (Massa Carrara) deceduto nello schianto del Boeing 737 in Indonesia il 29 ottobre 2018 che ebbe 189 vittime, ha fatto denuncia al tribunale di Chicago contro la Boeing avviando l'unica causa di questo disastro negli Usa contro il colosso americano. Lo annunciano gli avvocati Filippo Marchino e Margherita Giubilei che hanno incontrato il sindaco di Massa Francesco Persiani per illustrare l'iniziativa. "La famiglia ha presentato denuncia contro la società - spiega l'avvocato Marchino -, un esposto al tribunale di Chicago, chiedendo giustizia per tutti i 189 passeggeri del Boeing precipitato in Indonesia". "La denuncia - prosegue il legale - si incentra sulle vere cause dell'incidente: tutti sanno che è stato causato da un problema elettronico ma nessuno parla del perché c'era un software a bordo dell'aeroplano che i piloti non sapevano usare".