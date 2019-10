Commisso, Chiesa? per ora sta con noi

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa "per ora resta qui", ha detto il presidente del club viola Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. "Quando sono arrivato ho detto che Chiesa resterà almeno per un anno, poi si vedrà. Anche il ragazzo dovrà vedere le sue decisioni. Finora non abbiamo parlato del suo futuro. E' sereno, gioca bene. Ieri sera pure lui non era in buone condizioni, ha giocato bene, ha fatto un bellissimo gol, poi è successo quel che è successo".

Quanto all'altro gioiello viola, Castrovilli, il presidente Commisso ha ricordato di aver firmato "un contratto di cinque anni. Ma qui -si è chiesto ironicamente- i contratti non si onorano ? lui è un ragazzo bravissimo, spero che lo teniamo a lungo".