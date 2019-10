Scontro frontale, morto a Collesalvetti

(ANSA) - COLLESALVETTI (LIVORNO), 25 OTT - Un automobilista di 54 anni di Collesalvetti (Livorno) è morto alla guida della sua auto dopo essersi scontrato frontalmente con un'altra vettura ad un incrocio sulla via Emilia in località Torretta Vecchia, a Collesalvetti. E' successo intorno alle 14. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica assistenza e della Misericordia di Collesalvetti, con medico, ma per il 54enne non c'è stato niente da fare. L'altro automobilista coinvolto, un 30enne, ha riportato un trauma cranico è stato soccorso e accompagnato in ospedale per accertamenti in codice giallo. Per i rilievi e per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente è intervenuta la polizia municipale di Collesalvetti.