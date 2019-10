Auto in fiamme su raccordo Firenze-Siena

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - E' bloccata sia in entrata che in uscita la circolazione sul raccordo autostradale della Firenze Siena, nel Comune di Impruneta (Firenze) per l' incendio di una autovettura a seguito di incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Firenze-ovest. I pompieri, al lavoro con tre automezzi e nove unità, hanno provveduto allo spegnimento della vettura in fiamme. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza del mezzo alimentato a Gpl e la bonifica del cavalcavia. Sul posto anche la polizia stradale.

Non si registrano feriti.