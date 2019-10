Supercoppa donne: Fiorentina carica

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - "La Supercoppa femminile? Domenica saremo vicino alla nostra squadra ma senza mettere pressioni.

Certo vincere il trofeo sarebbe molto importante per noi perché sarebbe il primo e poi perché conquistarlo contro la Juve sarebbe il massimo". Così l'ad del club viola, Joe Barone, alla presentazione delle nuove divise della Fiorentina Women's che si è svolta a Firenze negli spazi di Rinascente, nuovo sponsor della squadra. "Le nostre giocatrici sono abituate a disputare e a vincere questo tipo di competizioni - ha proseguito Barone -.

Ci aspetta una fine settimana intenso considerando che ci sarà Fiorentina-Lazio al Franchi domenica sera e la finale di Supercoppa primavera il giorno dopo a Bergamo. Significa che la società sta facendo un ottimo lavoro". "Scenderemo in campo cariche e con tanta voglia di vincere, stiamo lavorando sodo" ha dichiarato la capitana Alia Guagni. "Conosciamo il nostro valore e faremo di tutto per rappresentare al meglio Firenze" ha aggiunto l'allenatore, Antonio Cincotta.