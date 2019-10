Musica: morto baritono Rolando Panerai

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - È morto il baritono e regista fiorentino Rolando Panerai. Aveva 95 anni. Era nato a Campi Bisenzio (Firenze) il 17 ottobre 1924. Rolando Panerai è morto ieri nella sua casa a Settignano, sulle colline di Firenze.

Panerai è stato baritono di fama nazionale e internazionale per oltre 70 anni di carriera, durante i quali si è dedicato anche alla regia di opere teatrali. Il Maggio Musicale fiorentino, esprimendo condoglianze alla famiglia del "grande e amato Rolando Panerai", annuncia sui social che gli dedicherà il prossimo trittico pucciniano e le recite di Gianni Schicchi di cui Panerai fu mirabile interprete. "Innumerevoli le sue presenze sul palcoscenico del Maggio dal 1947 al 2004 - scrive il teatro - e poi sempre presente nella musica, e per la musica, come maestro e inoltre tra i più fedeli tra il pubblico del nostro, e suo, teatro".