Esplosione in ditta orafa,1 ferito lieve

(ANSA) - AREZZO, 23 OTT - Esplosione in una ditta orafa nella zona industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo. Lo scoppio, avvenuto per cause da accertare, ha prodotto un forte boato avvertito dalla popolazione fino ad Arezzo che ha spinto i dipendenti delle ditte vicine ad uscire in strada temendo si trattasse di un terremoto. L'esplosione, avvenuta intorno alle 10:30, non avrebbe provocato danni a persone ma solo il lieve ferimento di un addetto che ha rifiutato pero il ricovero dopo le cure del 118. Danneggiato invece lo stabile e quelli vicini con lo scoppio di vetri e suppellettili. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell'ordine. Attivato il protocollo previsto per le maxi emergenze da parte della Asl. La zona è sede di aziende orafe, chimiche e dell'impianto di trattamento dei rifiuti di Arezzo e viene considerata a forte sensibilità.

Indagini in corso per chiarire origine e dinamica dell'esplosione.