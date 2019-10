Incendio in roccatura tessile a Prato

(ANSA) - PRATO, 22 OTT - I vigili del Fuoco sono intervenuti stamani a Prato per un incendio in una roccatura tessile, in via Carlo Pisacane, località Iolo. Sul posto le squadre di pompieri, con autobotte, hanno domato in breve tempo l'incendio, quindi è stata effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Accertamenti sono stati avviati per stabilire le cause dell'incendio.