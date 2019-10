Tir distrutti fiamme, non escluso dolo

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Accertamenti dei carabinieri sono in corso per un incendio divampato la notte scorsa nel piazzale di una ditta a Calenzano, in via dei Gelsi, nel quale sono andati distrutti quattro tir in sosta. Al momento non sarebbe esclusa l'ipotesi di un'origine dolosa delle fiamme. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco.