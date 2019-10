Corini: Infortunio di Dessena ha pesato

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Speriamo che per Dessena si tratti solo di una grossa contusione: ha avuto tanta paura dopo l'incidente, perché ha subito il colpo proprio nella stessa gamba che si era infortunato gravemente tempo fa. Aspettiamo gli esami e speriamo. Emotivamente questo episodio ci ha scombussolati, la squadra ne ha risentito e alla fine, tutto sommato, è andata anche bene". Così Eugenio Corini ha commentato a Sky Sport la sfida fra Brescia e Fiorentina. "Lo spirito della squadra mi è piaciuto - ha proseguito l'allenatore delle 'rondinelle' - e, pur soffrendo, siamo sempre riusciti a rimanere a galla. Il calendario non ci ha aiutati finora perché, a parte l'Inter, ce la siamo dovuti vedere con tutte le big del campionato. Peccato, perché gli ultimi tre gol che ci hanno annullato in Serie B sarebbero buoni. Abbiamo perso dei punti, ma dimostrato che in Serie A possiamo anche starci, pur avendo tanti esordienti".