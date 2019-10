Leopolda, nascita ufficiale di Iv

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Lunga fila all'esterno della Leopolda per riuscire a partecipare oggi alla giornata clou della kermesse renziana, che sancirà la nascita del nuovo partito Italia Viva. In mattinata 53 i tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari, come d'abitudine alla Leopolda. "Un abbraccio a chi diceva quest'anno la Leopolda sarà un flop. E due abbracci a chi invitava a restare a casa #ItaliaViva #Leopolda10", saluta sui social Matteo Renzi. In programma anche la presentazione del Family Act da parte del ministro della Famiglia e Pari opportunità Elena Bonetti.

Alle 17.30 la presentazione del simbolo di Iv scelto con un voto online e il battesimo del partito di Matteo Renzi.