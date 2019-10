Aggredisce compagna, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Ha aggredito la compagna afferrandola per i cappelli, colpendola con calci e pugni e portandole via il cellulare. Per questo un 43enne tunisino è stato arrestato dalla polizia, avvisata da alcuni testimoni.

E' accaduto la notte scorsa a Firenze, in piazza Puccini. La donna, 49enne sudamericana, ha riportato alcune contusioni ma ha rifiutato le cure dei sanitari del 118.