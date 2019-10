Dedalus: ora acquisizione in Germania

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Stiamo valutando acquisizioni in Europa: è imminente quella di un'azienda presente in Germania, e stiamo guardando all'India e al Brasile, ma ci vorranno un paio d'anni". Lo ha detto Stefano Piacenza, international group controller di Dedalus, azienda costituita a Firenze nel 1982 e oggi leader internazionale nello sviluppo di software clinico-sanitari.

Dedalus collabora con Sace Simest dal 2009. Il Polo ha supportato i piani di crescita dell'azienda che ha puntato sull'internazionalizzazione, assicurando il capitale investito nel 2009 ed entrando nel capitale della controllata sudafricana con Simest nel 2013 e finanziando poi l'apertura della sede commerciale in Messico nel 2014.

Attualmente il gruppo, con piu' di 1900 dipendenti, di cui 1100 in Italia, oltre 500 in Francia e 300 nel resto del mondo, e' il primo in Europa nel settore nei sistemi informativi ospedalieri e diagnostici, con un fatturato di oltre 200 milioni di euro.