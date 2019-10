Mehta annulla concerti Firenze e Palermo

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - Il maestro Zubin Mehta ha informato il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Massimo di Palermo che è costretto a cancellare i suoi due appuntamenti di dicembre 2019, il 3 a Firenze e il 12 nel capoluogo siciliano.

"Sono davvero molto dispiaciuto - le parole di Mehta diffuse dal Teatro del Maggio - di dover cancellare i due concerti che avrei diretto in Italia" a dicembre: "Devo essere sottoposto a delle cure sanitarie a Los Angeles". "Ci tenevo molto a questi due appuntamenti e spero proprio di poterli recuperare nel prossimo futuro" ha aggiunto Mehta. Il Teatro del Maggio rende noto che il concerto del 3 dicembre è confermato, anche nel programma, e che sul podio salirà Adam Fischer. Sempre il Maggio ringrazia Fischer per la sua disponibilità e attende il maestro Mehta, suo direttore onorario a vita, "per i prossimi appuntamenti a Firenze".