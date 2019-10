Bancarotta società ristorante, 6 denunce

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 16 OTT - Ogni anno facevano recedere la società̀che in quel momento gestiva un ristorante a Viareggio (Lucca), omettendo qualsiasi dichiarazione fiscale e lasciando debiti insoluti verso i fornitori, per poi riaprire attraverso una nuova compagine societaria. Era lo stratagemma utilizzato da sei famigliari, tutti di Massa (Massa Carrara), denunciati dalla guardia di finanza per bancarotta fraudolenta.

Le indagini, svolte sotto il coordinamento del procuratore della Repubblica di Massa, sono iniziate quando, a fronte della richiesta di fallimento della società che gestiva il ristorante nel 2014, presentata da una dipendente alla quale non erano state pagate le prestazioni lavorative, il curatore fallimentare ha rilevato l'assenza di scritture contabili. Éemerso così un meccanismo metodico, organizzato per non pagare tasse e fornitori, con protagonisti i sei famigliari che nel corso degli anni si sono alternati nella creazione o nel subentro di società di comodo nella gestione del locale.