Pil, Ires Toscana,crescita zero nel 2019

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Tasso di crescita regionale del Pil toscano allo 0% per il 2019, contro il +0.9% del 2018: lo prevede la revisione delle stime econometriche Prometeia contenuta nel terzo Focus Ires sull'economia toscana 2019, presentato oggi a Firenze dalla Cgil Toscana. Nel 2020 e 2021, secondo l'istituto, la crescita dell'economia regionale dovrebbe assestarsi rispettivamente su valori di +0,4% e +0,6%. "Il rafforzamento dell'export netto - sostiene Ires - in base all'influsso positivo della domanda estera sull'economia toscana, non basta a controbilanciare l'incerto e lento andamento che farebbero registrare i consumi delle famiglie (+0,5% come nel 2018) e gli investimenti fissi lordi (da +4,3% a +0,5%) insieme all'apporto negativo della variazione delle scorte". "Osserviamo con molta attenzione gli sviluppi sulla questione dei dazi e della Brexit, la meccanica e la moda esportano molto in Usa e Inghilterra, la prospettiva non è rassicurante", dice Claudio Guggiari della segreteria Cgil Toscana.