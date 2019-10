Autonomia, Boccia, negoziati con Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - "Dalla prossima settimana avvieremo i negoziati" per l'autonomia differenziata della Regione Toscana "sulla base della risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale toscano" nell'ottobre 2018. Lo annuncia il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, dopo aver incontrato a Firenze il presidente della Regione Enrico Rossi e la giunta. "Era ingiustificabile - ha aggiunto - non aver fatto partire la delegazione trattante di una Regione come la Toscana che aveva già fatto i passaggi istituzionali, aveva avuto il via libera unanime del Consiglio regionale, e fra l'altro pone sul tavolo del governo una versione molto interessante dell'autonomia differenziata". L'impianto della proposta toscana, ha spiegato Boccia, "è molto più semplice di altri, punta alla semplificazione, alla sburocratizzazione dei processi, e mi piace l'impostazione di Rossi su lavoro e ambiente" mentre tocca meno le questioni fiscali.