Apre polo dentistico pubblico a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Aperto a Firenze il Polo per le cure odontoiatriche realizzato dall'azienda Usl Toscana Centro a Villa Margherita, sul viale Michelangelo. A pieno regime la struttura, che è totalmente gestita dal servizio sanitario pubblico, potrà eseguire fino a 250 prestazioni al giorno. Il polo, diretto dal dottor Marco Massagli, ha avuto un finanziamento di 7,6 milioni. Al piano terra ci sono gli ambienti di attesa e accoglienza, oltre sale riunioni e per conferenze. Al piano superiore i reparti dedicati alle attività.

Gli ambulatori hanno 21 'riuniti odontoiatrici', le postazioni per i pazienti, con tecnologie moderne come due ortopantomografi e micromotori per interventi chirurgici e protesici. "Questo intervento - ha detto l'assessore regionale Stefania Saccardi - ha consentito il recupero di una struttura molto bella che era ormai in totale abbandono e di ospitare un servizio unico, questo è il polo dentistico più importante in Toscana". "E' la prima struttura in Italia con questi numeri, è totalmente pubblica e offre la possibilità di effettuare centinaia e centinaia di prestazioni", ha commentato il direttore generale Paolo Morello Marchese. Per l'assessore a welfare e sanità del Comune di Firenze si tratta "di un pezzo di storia che riprende vita con un servizio importantissimo per i cittadini". Per l'assessore a welfare e sanità del Comune di Firenze Andrea Vannucci "la clinica odontoiatrica pubblica all'interno del complesso Palagi è una grande notizia per Firenze e per i fiorentini". Inoltre tra i servizi offerti il sistema odontoiatrico aziendale si completa con l'assistenza domiciliare, rivolta a pazienti non autosufficienti e a cittadini con fragilità sanitaria e sociale i quali potranno essere raggiunti dai professionisti della struttura.