Cade da scala,muore antennista a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 14 OTT - Incidente mortale sul lavoro oggi a Livorno dove un antennista 55enne, dipendente di una ditta di Calenzano (Firenze), è morto dopo essere scivolato da una piccola scala battendo la nuca. L'uomo era al lavoro in un condominio in via del Collegio. Secondo quanto riportato dagli ispettori della medicina del lavoro della Asl arrivati sul posto dopo i soccorritori insieme ai carabinieri, l'uomo sarebbe morto sul colpo dopo aver sbattuto la nuca sul pavimento di un pianerottolo in seguito alla caduta. "A pochi giorni di distanza ci troviamo di nuovo a piangere un morto sul lavoro - sottolinea l'assessore regionale al diritto alla salute e welfare Stefania Saccardi in una nota -. Oggi un antennista ha perso la vita a Livorno. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia, e nello stesso tempo il dolore per il susseguirsi di questi infortuni mortali, che continuano a verificarsi nonostante il grande impegno profuso per garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro".